Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından olan cari açık mayısta yüzde 9.6 artışla beklentilerin üzerinde 5.9 milyar dolar oldu.
Habertürk'ten Rahim Ak'ın analizine göre cari açık ilk beş ayda 27.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık açığın da böylece 57,6 milyar dolara ulaşması piyasaları bozdu ve dolar da global gelişmelerdeki bozulma ile birlikte 4.7720 TL'ye kadar zıpladı.
Ancak cari açığın en önemli iki kalemi olan enerji ve altını devre dışı bıraktığımızda bir umut ışığı görülüyor. Çünkü bu iki kalem hariç açık Ağustos 2017'de 165 milyon dolar artıdayken başlayan bozulma ile birlikte Aralık 2017'de 4,5 milyar, Mart 2018'de 7,3 milyar dolar ve nisan ayında da 7,8 milyar dolara zıplamışken rakam mayısta 7,5 milyar dolara indi. Bir anlamda bozulma durdu ve geriledi.
12 aylık verilere bakıldığında altının 14,3 ve enerjinin ise 35,9 milyar dolarlık açıktan sorumlu olduğu görülüyor. Toplamda 50 milyar dolarlık açığın sebebi olan bu iki kalemde de ham altın ithalatının gerilemeye başlaması hem de ekonomideki yumuşak iniş senaryoları önümüzdeki aylar için cari açık konusunda iyimser olunmasını sağlıyor. Cari açığın milli hasılaya oranı ise şu anda toplam yüzde 6.7'yken altın ve enerji hariç açık yüzde 0,9'da kalıyor.
İKİNCİ İYİ HABER TURİZMDEN
Merkez Bankası'nın yayımladığı Ödemeler Dengesi rakamlarından ikinci iyi haber geçen yıl 1 milyar 620 milyon dolar olan turizm gelirlerinin 2 milyar 90 milyon dolara yükselmesi oldu. Tam olarak yüzde 30 arttı. Yıllık bazda turizm geliri de yüzde 32 artarak 18,2 milyardan 24,1 milyar dolara tırmandı. Bavul ticaretinde de aylık 380 milyon dolarlık gelirin 500 milyon doları aştığının görülmesini de iyi haberler arasına yazabiliriz.
FİNANSMANDA SIKINTI VAR
Ancak cari açığın finansmanı tarafı bu kadar iyimser görünmüyor. 5,8 milyar doları cari açığın yanı sıra 1 milyar dolarlık da hisse senedi ve tahvil piyasasından ve son olarak 1,5 milyar dolar da mevduat çıkışı olduğu görülüyor. Toplamda 8,3 milyar dolar olan finansman ihtiyacının 3,4 milyar doları Türkiye ne kadar sıkışsa imdadına yetişen kaynağı belirsiz para girişi şeklinde tanımlanan Net Hata ve Noksan kaleminden geldi. 2,8 milyar dolar rezervden yenirken geri kalan 2,1 milyar dolar ise şirketlerin ve bankaların aldığı kredi ve 400 milyon dolar da yabancıların gayrimenkul alımları kaynaklı karşılandı.
EKONOMİSTLER NE DİYOR?
Uzmanlar haziran rakamlarında daha iyimser konuşurken özellikle ekonominin kontrollü yavaşlatılması gerektiğine dikkat çekiyor. İş Potrföy Ekononmisti Nilüfer Sezgin, haziran ayında cari açık rakamının düşmesini beklediklerini belirterek ancak finansman tarafında sıkıntının devam edeceğini ifade etti. Yılsonu açık beklentilerinin 55 milyar dolar olduğunu dile getiren Sezgin, "Hem cari açık hem enflsayon riskinni azaltılması için ekonomide kontrollü bir yavaşlama gerekiyor" dedi.
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