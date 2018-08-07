Carl Zeiss Jena - Hallescher FC maçı öncesi rakamlar

Almanya 3. Lig maçında Carl Zeiss Jena ile Hallescher FC, 07 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Carl Zeiss Jena, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hallescher FC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 410. İddaa'da Carl Zeiss Jena kazanır 2.15, berabere biter 2.90, Hallescher FC kazanır 2.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Carl Zeiss Jena son hafta oynanan Karlsruher maçında 2-3 kazandı.

Hallescher FC ise FSV Zwickau maçında 2-0 kazandı.

Carl Zeiss Jena, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Carl Zeiss Jena, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Hallescher FC, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hallescher FC 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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