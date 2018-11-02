Carl Zeiss Jena - Hansa Rostock maçı öncesi rakamlar

Carl Zeiss Jena ve Hansa Rostock, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Carl Zeiss Jena 13 puanla 17. sırada, Hansa Rostock 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Carl Zeiss Jena, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hansa Rostock, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 274. İddaa'da Carl Zeiss Jena kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Hansa Rostock kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Carl Zeiss Jena son hafta oynanan Werder Bremen(Am) maçında 2-1 kazandı.

Hansa Rostock ise Wehen maçında 0-1 kazandı.

Carl Zeiss Jena, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Carl Zeiss Jena, kendi sahasında 8 gol attı, 9 gol yedi.

Hansa Rostock, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Hansa Rostock, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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