Carla Bley hayatını kaybetti
Caz müziğin ana akım klasiklerini neşeli şekilde düzenlemesiyle ve avant - garde çalışmalarıyla tanınan ABD'li caz müzik bestecisi Carla Bley, 87 yaşında hayata veda etti
Serbest cazın öncülerinden Carla Bley'den acı haber geldi. 2018'de beyin kanseri tanısı konulan Bley, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Carla Bley'in ölümünü uzun yıllar birlikte çalıştığı partneri Steve Swallow duyurdu. Ünlü sanatçının ölümüne beyin kanseriyle bağlantılı komplikasyonların sebep olduğu bildirildi.
Carla Bley, kariyeri boyunca caz spektrumunun her noktasından parçalar için stüdyoya girdi; piyano başında klasikleri de kaydetti, büyük gruplar ile onlarca kez kaydedilmiş caz standartlarına yeni yorumlar da getirdi.