Carlisle United - Blackburn Rovers rakamlar

İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında Carlisle United ile Blackburn Rovers, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Carlisle United son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Blackburn Rovers son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 443. İddaa'da Carlisle United kazanır 4.00, berabere biter 3.30, Blackburn Rovers kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Carlisle United son haftadaki Blackburn Rovers müsabasında 3-1 kazandı.

Blackburn Rovers, Carlisle United karşılaşmaında 3-1 yenildi.

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