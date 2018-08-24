Carlisle United - Crewe Alexandra rakamlar

Carlisle United ve Crewe Alexandra, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Carlisle United 7 puanla 6. sırada, Crewe Alexandra 4 puanla 16. sırada bulunuyor. Carlisle United son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Crewe Alexandra son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 314 kodlu maçı oynayanlar; Carlisle United galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Crewe Alexandra galibiyet oranı 3.30. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Carlisle United son hafta oynanan Newport County maçında 1-1 berabere kaldı.

Crewe Alexandra ise Cheltenham Town maçında 2-1 kazandı.

Carlisle United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Carlisle United, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Crewe Alexandra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Crewe Alexandra, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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