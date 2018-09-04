Carlisle United - Morecambe düellosu

İngiltere EFL Trophy Kuzey Grup A maçında Carlisle United ile Morecambe, 04 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Carlisle United son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Morecambe, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 405. İddaa'da Carlisle United kazanır 1.50, berabere biter 3.50, Morecambe kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Carlisle United önceki hafta Newport County mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Morecambe, Coventry City karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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