Carlisle United - Yeovil Town maçı öncesi rakamlar

Carlisle United ve Yeovil Town, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 20 puanlı Carlisle United 13. sırada bulunuyor, Yeovil Town 18 puana sahip ve 14. sırada. Carlisle United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Yeovil Town son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 317 kodlu maçı oynayanlar; Carlisle United galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Yeovil Town galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Carlisle United son hafta oynanan Luton Town maçında 3-0 yenildi.

Yeovil Town, Notts County karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Carlisle United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Carlisle United, kendi sahasında 5 gol attı, 9 gol yedi.

Yeovil Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeovil Town, 13 gol atarken 7 gol yedi.

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