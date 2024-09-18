Carlo Ancelotti: Dünyanın en iyisi Courtois

Real Madrid'in deneyimli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, Belçikalı öğrencisi Thibaut Courtois hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

"COURTOİS, DÜNYANIN EN İYİ KALECİSİ"

İtalyan teknik adam, Courtois'in şu anda dünyanın en iyi kalecisi olduğunu söyledi.

Ancelotti, "Courtois, şu anda dünyanın en iyi kalecisi. Kariyerim boyunca harika kalecilerle çalıştım ve şu anda kesinlikle en iyisi Courtois." ifadelerini kullandı.

Belçikalı eldiven, son oynanan Stuttgart karşılaşmasında kritik kurtartışlara imza atmış ve skoru uzun süre 0-0'da tutarak takımının sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasında başrol oynayan isimlerden biri olmuştu.