Carlo Ancelotti: Türkiye'ye de saygısızlık!

HABERTURK.COM

Real Madrid'in cumartesi akşamı Osasuna ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0'lık Madrid galibiyeti ile sonuçlandı.

Maç öncesi Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Osasunalı taraftarlar, saygı duruşu sırasında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a ırkçı ve küfür içeren tezahüratlar yaptı.

''TÜRKİYE VE SURİYE'YE DE SAYGISIZLIK''

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda kendisine bu konu hakkında gelen soruya, "Bir dakikalık saygı duruşu sırasında olanlar, Vinicius'a olduğu kadar Türkiye ve Suriye'ye de saygısızlıktır!" dedi.