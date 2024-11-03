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        Haberler Spor Futbol İspanya Carlo Ancelotti'yle Arda Güler arasında özel görüşme! - Futbol Haberleri

        Carlo Ancelotti'yle Arda Güler arasında özel görüşme!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, son dönemde çıkan haberler hakkında genç yıldız ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 16:15 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:15
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        Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle gündem olan Arda Güler için İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

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        Defensacentral'de yer alan habere göre, Ancelotti, medya baskısının Arda Güler'in performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

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        "BUNLARA ALDIRIŞ ETME"

        İtalyan teknik adamın bu nedenle Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Ancelotti, bu görüşmede, "İyiliğin için bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Çok iyi gidiyorsun ve sabırlı olman gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        İspanyol basınındaki haberde ayrıca Ancelotti'nin önümüzdeki dönemde Arda Güler'e daha fazla forma şansı vereceği kaydedildi. Takıma yardım edebileceğini düşünen milli futbolcunun da potansiyelini göstermek istediği vurgulandı.

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        BU SEZON 292 DAKİKA OYNADI

        The Athletic de geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Arda Güler'i bırakma niyeti olmadığını duyurmuştu. Real Madrid'in, La Liga'daki diğer kulüplerden gelen taleplere "Bu yaz bir hücum oyuncusu ayrılacaksa, bu Arda olmayacak" şeklinde yanıt verdiği yazılmıştı.

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        Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 11 maçta 292 süre buldu.

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