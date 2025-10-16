Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Carlo Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar: En büyük hedefim Dünya Kupası! - Futbol Haberleri

        Carlo Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar: En büyük hedefim Dünya Kupası!

        Samsunspor, Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde mücadelesine devam ederken kırmızı-beyazlıların yıldız ismi Carlo Holse, HT Spor'dan Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 20:22 Güncelleme: 16.10.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Takımın ligde ve Avrupa'daki yarışına dair önemli açıklamalarda bulunan Danimarkalı oyuncu, en büyük hedefinin Danimarka Milli Takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak olduğunu söyledi.

        Holse, 3 büyüklerde forma giyip giyemeyeceğine dair gelen soru üzerine ise, "Yüksek seviyelerde oynamak her futbolcunun hedefidir ancak Samsunspor'da olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

        26 yaşındaki orta saha, ayrıca Süper Lig'de şu ana kadar en zorlandığı oyuncunun da Galatasaraylı Lucas Torreira olduğunu belirtti.

        İşte Holse'nin HT Spor'a özel açıklamaları:

        "TAKIMDAKİ İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ"

        "Bence çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Takımı geliştirmek için verimli birkaç gün geçirdik. Umarım Kayseri'ye gidip iyi bir oyun ortaya koyarız. Takımın istikrarı çok önemli 2 yıl önce geldiğimdeki oyuncuların neredeyse tamamı burada. Bu da birbirimizi çok iyi tanımamızı sağladı. Bence başarımızın sırrı da bu. Thomas Reis ile çalışmaktan çok mutluyum. Belirli bir pozisyonum yok... 10 numara, 8 numara ya da sağ kanat. Nerede oynarsam oynayayım önemli olan takıma yardım etmek"

        REKLAM

        "FENERBAHÇE MAÇINDA 1 PUANDAN FAZLASINI HAK ETTİK"

        "Fenerbahçe ve Galatasaray gerçekten güçlü takımlar, kadroları çok güçlü oyuncularla dolu. Bu yüzden ilk iki sırada yer almaları doğal. Eğer bunu başaramazlarsa bu onlar için hayal kırıklığı olur. Tabii diğer takımların da onları zorlaması gerekiyor. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maçta da bunu gösterdik çok iyi oynadık ve aslında bir puandan fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz her zaman bu iki büyük takımı zorlamaya ve rekabet etmeye çalışıyoruz."

        "HEDEFİM EN ÜST SEVİYEDE OYNAMAK"

        "Zor bir soru çünkü o 3 büyüklerin hepsinde kaliteli oyuncular var ama ben de en üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum. Sonuçta her futbolcunun hedefi mümkün olan en üst seviyede oynamaktır. Şu anda burada çok mutluyum ve ayrılmak gibi bir düşüncem de yok."

        "AVRUPA'DA HEDEFİMİZ BİR ÜST TURA ÇIKMAK"

        "Bence Avrupa'da hedefimiz bir üst tura çıkmak olmalı. Her zaman küçük ama somut hedefler koymamız gerekiyor. Adım adım ilerlemek en doğrusu. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

        "MİLLİ TAKIMLA DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK EN BÜYÜK HEDEFİM"

        "Milli takımda kendimi rahat hissettim. Danimarka Milli Takımı'nda oynarken gerçekten çok zorlu oyuncularla oynuyorsun herkes çok iyi. Bu yüzden o maça uyum sağlamak kolay oldu. Ayrıca birçok oyuncuyu genç milli takımlardan ve kulüp takımlarında da tanıyorum. Herkes çok iyi üstelik büyük bir galibiyet aldık. Danimarka Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na gitmek benim en büyük hedefim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Duru'nun katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Duru'nun katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı