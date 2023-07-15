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        Carlos Alcaraz Novak Djokovic tenis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Wimbledon finali...

        Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkeklerde finalin adı Carlos Alcaraz Novak Djokovic oldu. Dünya 1 ve 2 numarasının karşı karşıya geleceği sezonun 3. grand slam finaline ilişkin tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, Carlos Alcaraz Novak Djokovic tenis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 15:28
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        Carlos Alcaraz Novak Djokovic Wibledon tek erkekler final karşılaşması için artık sadece saatler kaldı. 1877 yılından beri oynanan tarihi turnuvanın en başarılı isimlerinden biri olan Djokovic ile son dönemin en önemli yıldızılarından biri olan Alcaraz, şampiyon olmak için karşı karşıya geliyor...

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        CARLOS ALCARAZ NOVAK DJOKOVIC TENİS MAÇI NE ZAMAN?

        Carlos Alcaraz Novak Djokovicfinal maçı 16 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.

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        2023 WIMBLEDON FİNALİ HANGİ KANALDA?

        Novak Djokovic Casper Ruud tenis maçı TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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