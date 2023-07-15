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Carlos Alcaraz Novak Djokovic Wibledon tek erkekler final karşılaşması için artık sadece saatler kaldı. 1877 yılından beri oynanan tarihi turnuvanın en başarılı isimlerinden biri olan Djokovic ile son dönemin en önemli yıldızılarından biri olan Alcaraz, şampiyon olmak için karşı karşıya geliyor...