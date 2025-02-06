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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Carlos Cuesta: Büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir - Galatasaray Haberleri

        Carlos Cuesta: Büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir

        Galatasaray'ın Belçika ekibi Genk'ten renklerine bağladığı Carlos Cuesta, transfer sonrası değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 23:26 Güncelleme: 06.02.2025 - 23:26
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        "Herkesin hayalidir"
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        Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

        "BÜYÜK KULÜPTE OYNAMAK HERKESİN HAYALİDİR"

        Cuesta, "Burada olduğum ve Galatasaray'la sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Hemen şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla, bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarımız için yüzde 100'ümü verebilirim." dedi.

        "DAVİNSON SANCHEZ İLE KONUŞTUM"

        Açıklamalarına devam eden Kolombiyalı oyuncu, "Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, "Buraya gel. Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsındır" dedi. Burada tabii ki milli takım arkadaşımı bulacak olmam da güzel bir duygu." sözlerini sarf etti.

        Carlos Cuesta, son olarak, "Taraftarımıza mesajım, sahada yüzde 100'ünü verecek bir oyuncuya sahip olduklarını söylemek istiyorum. Her maça gelecek taraftarlarımıza saygı duyacağımızı da ifade ederim. Her maç, her dakika kalitemi göstermeye çalışacağım." diye konuştu.

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