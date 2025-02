Carlos Cuesta: Büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

"DAVİNSON SANCHEZ İLE KONUŞTUM"

Açıklamalarına devam eden Kolombiyalı oyuncu, "Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, "Buraya gel. Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsındır" dedi. Burada tabii ki milli takım arkadaşımı bulacak olmam da güzel bir duygu." sözlerini sarf etti.

Carlos Cuesta, son olarak, "Taraftarımıza mesajım, sahada yüzde 100'ünü verecek bir oyuncuya sahip olduklarını söylemek istiyorum. Her maça gelecek taraftarlarımıza saygı duyacağımızı da ifade ederim. Her maç, her dakika kalitemi göstermeye çalışacağım." diye konuştu.