Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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