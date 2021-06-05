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Avrupa futbolunda ve Arjantin'de iz bırakan futbolculardan biri olan Carlos Tevez'den veda açıklaması geldi.

Efsanesi olduğu Boca Juniors'ta top koşturan 37 yaşındaki Tevez, üç ay önce babasının vefatı nedeniyle ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini söyledi. "Boca'da yüzde 120 olarak hazır olmanız gerekiyor ve ben bunu yapamayacağım. Hayatımın en üzücü günlerinden biri. Ama Boca'ya daha fazlasını veremem" diye konuşan Tevez, 3 ay sonra tekrar futbola başlama kararı alabileceğini ancak oynayacağı takımın Boca olmayacağını ifade etti.

Adını Boca Juniors'la duyuran Tevez, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City ve Juventus'ta forma giydikten sonra 2015'te sarı-lacivertli kulübe dönmüştü.

2017'de 1 yıllığına Çin'e transfer olan Arjantinli golcü, 2018'de yuvaya tekrar dönüp kariyerine Boca'da devam ediyordu.