Carlstad United BK - Arameiska-Syrianska maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Carlstad United BK ile Arameiska-Syrianska, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. 34 puanlı Carlstad United BK 1. sırada bulunuyor, Arameiska-Syrianska 12 puana sahip ve 15. sırada. Carlstad United BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Arameiska-Syrianska, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 138 kodlu maçı oynayanlar; Carlstad United BK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Arameiska-Syrianska galibiyet oranı 0.00.

Carlstad United BK son hafta oynanan IK Brage Borlange maçında 2-0 kazandı.

Arameiska-Syrianska, Enskede IK karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Carlstad United BK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Carlstad United BK, kendi sahasında 17 gol attı, 13 gol yedi.

Arameiska-Syrianska ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arameiska-Syrianska, 11 gol atarken 16 gol yedi.