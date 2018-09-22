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Çarpanak Adası'na antik yoldan yüzerek ulaştılar

Van Gölü'deki tarihi ve doğal güzelliklere dikkati çekmek amacıyla su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası'na düzenlenen yüzme etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

22.09.2018 - 16:30 | Güncelleme: AA

Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri ve Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında doğaseverler, tekne ve araçlarla adanın karşısındaki Çarpanak Yarımadası'na geldi.

Hazırlıkların ardından aralarında dalgıçların da olduğu grup suya girerek yüzmeye başladı.

Yaklaşık bir kilometrelik mesafede zaman zaman dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan yüzücüler, suların sığ olduğu noktaları da yürüyerek geçti.

İki saatte adaya ulaşan grubu burada Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile doğaseverler karşıladı.

Özgökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların sağlıklı şekilde hayatlarına devam etmeleri için yürüme, koşma ve bisiklet yollarını yaparak halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Van Gölü'nün dünyanın en önemli ekosistemlerinden biri olduğunu belirten Özgökçe, "Van Gölü ve çevresi çok önemli turizm potansiyeline sahiptir. Bugün de Çarpanak Adası'nı dünyaya tanıtmak için buraya geldik" dedi.

Yerel yönetimler olarak insanların daha mutlu ve huzurlu yaşam sürdürmelerini amaçladıklarını dile getiren Özgökçe, "Yürümeyi teşvik etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile 'Her gün 10 bin adım' sloganıyla etkinlik yapmıştık. Bugün de Çarpanak Adası’nın güzelliklerini halka tanıtmak için buradayız. Bu etkinlikleri her yıl devam ettireceğiz" diye konuştu.

Van Gölü Aktivistleri isimli grubun üyesi Erdoğan Özer de Çarpanak Adası'nın Van Gölü'nün en büyük dördüncü adası olduğuna işaret ederek, "Adanın turizme kazandırılması için farkındalık oluşturmak istedik. Van Gölü çok özel bir yer. Tarihi ve doğasıyla bunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık bir kilometrelik antik bir yol var. Tarihle bağlantılı olan bu yol, suların yükselmesiyle su altında kaldı. Bunu dünyaya tanıtmak için bu etkinliği düzenledik. Van için tarihi bir gün yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından katılımcılara ayran aşı ve balık ikram edildi.

 

 

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