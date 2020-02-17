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Olay Ilgın ilçesinde meydana geldi. 55 yaşındaki Osman Karayel’den haber alamayan eşi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, harekete geçen jandarma ekipleri Dırak Mahallesi'nde yaptığı arama çalışmalarında yolda kan izine rastladı. Jandarma takip ettiği kan izlerinin bir süre sonra tekerlek izlerinin olduğu bir yerde kesildiğini tespit etti.

Bölgede geniş çaplı araştırma yapan jandarma yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir kuyuda Osman Karayel’in cesedini buldu. Ceset Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerindeki tekerlek ve ayak izlerinin tespitini yapan güvenlik güçleri, izleri adım adım takip etti. Bir gün sonra olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.G.’nin yönetimindeki araçla akşam saatlerinde Dırak Mahallesi'nde bir kişiye çarptığını ve panikleyerek kaçtığını söyledi.

Daha sonra akrabalarımla birlikte olay yerine geri döndüklerini anlatan İ.G., "Adamın öldüğünü anlayınca onu alıp Derbent yakınlarında bir su kuyusuna attık" dedi. İfadeleri alınan 4 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN KAZA YAPTIKLARI ARACI TAMİR ETTİRMİŞLER

Öte yandan şüphelilerin cesedi kuyuya attıktan sonra aracın kırılan farları ve hasar oluşan kaputunu tamir ettirdikleri belirlendi. Aracı tamir eden ustanın ifadesine başvuruldu. Şüphelilerin, aracın üzerindeki kanı soran ustaya, 'hayvana çarptık' dedikleri öğrenildi.