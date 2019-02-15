Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 10. bölümü de birbirinden çarpıcı gelişmelere ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Final sahnesinde Kadir’in ikinci muhbirin Adem olduğunu öğrendiği ve Adem’in silahını Kadir’in başına dayadığı, ardından da bir el ateş edildiğinin duyulduğu bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine gözlerini kırpmadan izledi.

ÇARPIŞMA #AŞKİÇİN ETİKETİYLE ZİRVEDE!

‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 66 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #aşkiçin etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 18 saat 25 dakika, dünyada ise 4 saat 25 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 10. bölümüyle; ABC1’de yüzde 5.25 rating ve yüzde 11.18 izlenme payı, AB’de yüzde 5.82 rating ve yüzde 13.60 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.47 rating ve yüzde 7.56 izlenme payı elde etti.

VELİ KÖŞEYE SIKIŞTI!

Veli, Cansız’dan, ona parasını teslim etmezse infaz edileceğine dair çok ciddi bir mesaj aldı. İyice köşeye sıkışan Veli, parayı bir an önce bulmak için çok tehlikeli bir plan yaptı. Cansız’a çalışan başka birinden parayı çalmaya karar veren Veli, yakalanıp Cansız tarafından öldürülme riskini ortadan kaldırmak için, Yakup ile Cemil’i maşa olarak kullandı. Adem’e de onlara göz kulak olma görevi verdi.

ZEYNEP, KADİR’İN BABASININ DA YAŞADIĞINI ÖĞRENDİ!

Veli, Zeynep’e telefonla ulaştı ve onunla görüşmek istediğini söyledi. Zeynep, Veli’yi tersledi ve kabul etmedi. Veli, Zeynep’e Kadir’in babasının da yaşadığını söyledi. Zeynep bu bilgi karşısında şoke oldu. Veli, Kadir’in babasıyla ilgili daha fazla bilgi vermek için ondan Aylin’i de alıp, yanına gelmesini istedi. Zeynep, Kadir için bu teklifi kabul etti ve Aylin’le birlikte Veli’yle buluştu. Zeynep, Veli’den Kadir’in babasının da Kadir’i öldü bildiğini öğrendi. Veli, Zeynep’i kendisine yakın olmakla, Kadir’i ailesine kavuşturmak arasında çok zor bir tercih yapmakla baş başa bıraktı.

ZEYNEP, ASİYE’NİN KADİR’İN ANNESİ OLDUĞUNU ANLADI!

Asiye, çat kapı Selim’in ofisine geldi ve Zeynep ile toplantıda olan Selim’in odasına girdi. Zeynep çıkarken, Selim’in ‘Zeynep Hanım’ seslenişi Asiye’nin dikkatini çekti zira, bu ismi öncesinde Veli’den de duydu. Asiye bir müddet sonra ve yine habersizce Selim’in ofisine geldi ve bu kez doğrudan Zeynep’in odasına gitti. Asiye, Zeynep’e Veli’yi tanıyıp tanımadığını sordu. Zeynep bu soru karşısında şoke oldu ve Asiye ile dışarı çıkmak üzere hareketlendi. Durumu fark eden Selim, Veli’ye haber verdi. Veli gelene kadar Asiye, Zeynep’e Veli’nin onu nasıl bulduğunu anlattı. Zeynep, Asiye’nin Kadir’in annesi olduğunu anladı. Veli, Zeynep’i herhangi bir şey söylerse Asiye’yi öldürmekle tehdit etti.

KADİR, İKİNCİ MUHBİRİN ADEM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Meltem’i öldüren Adem, defin sonrasında mezarlığa gitti. Önce Meltem’in sonra da Veli’nin kardeşi Pınar’ın mezarlarına çiçek bıraktı. Adalı bu anları gördü. Pınar’ın mezarına giden Kadir, Pınar Cevher ismini görünce Adem’in Veli’nin ikinci muhbiri olduğunu anladı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cemre’den Adem’in Veli’yi cezaevinde ziyaret edip etmediğini araştırmasını isteyen Adalı, aradığı cevabı aldı ve Adem’in muhbir olduğundan emin oldu.

ADEM SİLAHINI ADALI’NIN BAŞINA DAYADI!

Mahallenin bir çocuğundan Yakup ile Cemil’in silah satın aldıklarını öğrenen Adalı, bu ikiliyi takibe aldı. Veli için soyguna gelen Yakup ile Cemil’e Adem de güvenlik desteği verdi. Paraları alıp çıktıkları sırada karşılarında Kadir’i gördüler. Adem, Kadir’e ateş etti ve fırsattan istifade her biri, bir yana kaçtı. Kadir, Adem’in peşine düştü. Adem bir binaya girdi. Kadir onu köşeye sıkıştırdığını düşünürken, Adem ansızın ortaya çıktı ve silahını Kadir’in başına dayadı. Ve birden bir el silah sesi duyuldu…

ÇARPIŞMA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!

Kadir ve Adem arasında neler yaşanacak? Adalı öldü mü? Asiye’nin Kadir’in annesi olduğunu anlayan, babasının da yaşadığını öğrenen Zeynep ne yapacak? Veli’yi dahi tehdit eden Cansız kim? Cemre ve Kerem aşkında neler yaşanacak, onları bekleyen tehlike ne? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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