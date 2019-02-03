Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 9. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir ve Zeynep’in, Kadir’in annesinin yaşadığını düşündükleri eve gittiklerinin anlaşıldığı tanıtımda, Kadir’in kapıyı açan kadına “Sen O’sun değil mi?” diye seslenmesi, “Kadir annesini buluyor mu?” sorusunu akıllara getiriyor. Selim’in Veli’yi takıntıları konusunda sert bir şekilde uyardığı, Zeynep’in tehlikeli bir işe girişeceğini hissettirdiği, Asiye’nin oğlunun bir gün geleceğine olan inancını dile getirdiği tanıtımda, Cemre’nin “Bize bakınca ne görüyorsun?” sorusuna Kerem’in vereceği cevap merak uyandırıyor.
ÇARPIŞMA’NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 8. bölümünde; Veli’yle aralarında güçlü bir bağ olduğu anlaşılan Asiye, öldüğünü sandığı oğlu Kadir’in yerine koyduğu Veli’de, oğluyla ilgili merak ettiği kimi soruların cevabını aradı. Kadir’in son yaptığı operasyonda Zeynep, Cemre ve Kerem’le birlikte hareket ettiklerini ve bir aile gibi olduklarını öğrenen Veli, herkesi hedefine aldı. Veli’nin artık çok daha tehlikeli olacağını bilen Kadir de, bir yandan Veli’nin diğer yandan da emniyetteki köstebeğin peşine düştü. Demir’le işbirliği yapan Veli, Yakup ile Meral’i kaçırttı.
Cemre, Demir ve Belma’dan hesap sordu. Emniyetteki köstebeğin Meltem olduğu ortaya çıktı. Veli, adamlarına Cemre ve Serpil’i kaçırtıp, Zeynep’in de başına silah dayattı. Acımasız planında Meral’i de kullanan Veli, Kadir’i yıllardır hasretini çektiği annesine kavuşmakla Zeynep’in hayatını kurtarmak, Kerem’i de Cemre ya da annesi Serpil’in hayatta kalmasını sağlamak arasında çok zor bir tercih yapmakla baş başa bıraktı. Veli, Kerem’e yeni bir oyun daha oynadı. Annesinin olduğu söylenen adrese giden Kerem, karşısında Cemre’yi gördü. Serpil’i başka bir adreste alıkoyan Veli, Demir’e Kerem’in annesini öldürme talimatını verdi. Bölüm finalinde ise Kerem, annesini bulmak için, büyük bir acı ve çaresizlik içinde kendisini sokağa attı.
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Katıksız- Ufuk Hakan Eren’in yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.