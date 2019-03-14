Çarpışma 14. yeni bölümü bu akşam neden yok? Çarpışma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Soruları en çok merak edilen konulardan biri oldu. Diziseverler yeni bölümünün yayınlanmasını büyük bir sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor.

ÇARPIŞMA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Show TV, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Veyis Ateş ve Ece Üner'in sorularını yanıtlayacak… “Cumhurbaşkanı ile Özel” bu akşam saat 21.00’de Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV’de olacak. Bu yüzden Çarpışma bu akşam ekranlarda olmayacak.

ÇARPIŞMA 14. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadir Adalı'nın hayatını konu alan Çarpışma'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak şeklinde gelen soruların cevabı belli oldu. Kanal tarafından düzenlenen yayın akışında Çarpışma'nın 21 Mart 2019 Perşembe günü saat 20.00'da yayınlanması bekleniyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 13. bölümünün konusu şöyle; Kadir ve Asiye şimdi birbirlerine, uzansalar sarılabilecek kadar yakın ama aynı zamanda, otuz beş yıllık bir sessizlik kadar da uzaktadırlar. Kadir, annesini bulmasının önünü açmasına rağmen Zeynep’e halen kızgın, Zeynep de anlaşılamadığı için Kadir’e kırgındır. Ancak mevsim ansızın kıştan bahara dönecek, Kadir ile Zeynep tam on altı yıl önce avuçlarından uçup giden aşkı yeniden yakalayacaktır. Zeynep’e saplantılı bir tutkuyla bağlı olan Veli’nin ise, Zeynep’i Kadir’e bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermekte gecikmez. Diğer yanda Demir ve Yakup, Kerem’e büyük bir kumpas kurar. Kerem’in büyük bir girdabın içine sürüklenmesi artık an meselesidir. Cemre ise annesinin ölümüyle ilgili gerçeğin peşine düşer. Ancak yürüdüğü yolda Selim’i gözardı eder ve sır perdesini aralayacağını düşünürken, şoke edeci bir manzarayla karşı karşıya kalır. Zeynep de Asiye’den Kadir’le ilgili yeni ve çok önemli bilgiler edinir. Öte yandan Adalı, adım adım Cansız’ın izini sürmeye devam eder. Bir kapı diğer kapıyı açar, bir isim başka bir ismi adres gösterir. Artık büyük bir fırtınanın kopması çok yakındır. Ancak Adalı, Cansız’ın kendisine gölgesi kadar yakın ve çok iyi pusu kuran biri olduğundan habersizdir.