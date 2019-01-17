Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizisi ‘Çarpışma’ bu akşam ilk 6 bölümün en çarpıcı sahnelerinden oluşan ve hikayeyi baştan sona anlatan Çarpışma Hakkında Her Şey – Özel Bölüm’ü ile ekrana geliyor.

Çarpışma Hakkında Her Şey Özel Bölüm’de izleyiciler hikayeyi; Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ),Zeynep (Elçin Sangu),Cemre (Melisa Aslı Pamuk) ve Kerem’in (Alperen Duymaz) ağzından dinleyecek.

ÇARPIŞMA: KADİR VE VELİ'NİN HİKAYESİ

“Çarpışma Hakkında Her Şey” özel bölümüyle bu akşam saat 23.30’da Show TV’de!

ÇARPIŞMA 6. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN