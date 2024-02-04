Çarptı kaçtı! Anne-kız yaralandı

İHA'nın haberine göre, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Hatice Ş. idaresindeki elektrikli üç tekerlekli moped araca, henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak istinat duvarına çarpan elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki Hatice Ş. (44) ile annesi Necla Ş. (64) yaralandı.