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Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu

Adana'da bir kişinin, çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak amacıyla otomobilin peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu
AA

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde bir sokak kedisi, trafikte duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, ters şeritten ilerleyen otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Aracın kediye çarpması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazaya şahit olan Erdem Kaya'nın (34) kediye çarpan sürücüyü uyarmak için aracın peşinden koşması ve daha sonra dönüp telef olan kediyi yerden kaldırması da görüntülerde yer alıyor.

- Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı

Erdem Kaya, gazetecilere, simit almak için pastaneye gittiğini, iş yerindeki müşterinin dışarı çıkmasını beklediği sırada araç sürücüsünün şerit değiştirme yasağının olduğu yolda kuralı ihlal ederek, yolun karşısına geçmeye çalışan kediye çarptığını söyledi.

Aracın peşinden yaklaşık 600 metre koştuğunu aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Kediye çarpan aracın trafik ışıklarında beklediğini fark ettim. Sürücüye, kediyi ezdiğini belirterek hayvanı olay yerinden kaldırmasını istedim. Sürücü de bana kediye kendisinin çarpmadığını söyledi. Ben de kendisine olay yerinde güvenlik kamerasının olduğunu ve hakkında şikayette bulunacağımı ilettim. Sürücünün böyle yapmaması gerekirdi. Kediyi benim yerime kendisi olay yerinden kaldırıp gömmüş olsaydı günahının bedelini biraz olsun ödemiş olmaz mıydı?"

Kaya'nın durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, görgü tanığı Kaya'nın bilgisine başvurduktan sonra araç sürücüsünün belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı.

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