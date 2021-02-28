İHA

Denizli’de dün gece saatlerinde kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan motokuryenin hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA'nın haberine göre, motokuryeye çarptığı iddia edilen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

Kazaya karışan aracın sürücüsünü arama çalışmaları kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Kazaya karışan ve motokuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen sürücü, avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.