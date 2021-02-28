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HaberlerGündem3. SayfaÇarptığı kuryeyi sürükleyen sürücü teslim oldu! - Haberler
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Denizli'de çarptığı kuryeyi 1 kilometre sürükleyen sürücü teslim oldu!

Denizli’de çarptığı motokuryeyi 1 kilometre sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan sürücü, aracının bulunmasının ardından teslim oldu

Çarptığı kuryeyi sürükleyen sürücü teslim oldu! - Haberler
İHA

Denizli’de dün gece saatlerinde kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan motokuryenin hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA'nın haberine göre, motokuryeye çarptığı iddia edilen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

Kazaya karışan aracın sürücüsünü arama çalışmaları kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Kazaya karışan ve motokuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen sürücü, avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

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