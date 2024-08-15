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        Haberler Gündem Güncel Çarptığı yayayı öldürdü, aracı bırakıp kaçtı | Son dakika haberleri

        Çarptığı yayayı öldürdü, aracı bırakıp kaçtı

        İstanbul Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi yaya olarak kaçarken, hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Ahmet Düzgüner hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan sürücü ve arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:22 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:23
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        İstanbul Fatih'te çarptığı yayanın ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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        Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Aksaray istikametine ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Düzgüner'e çarptı.

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        Çarpmanın etkisiyle Düzgüner yola savrularak ağır yaralandı, araçta bulunan sürücü ve beraberindeki 3 kişi ise yaya olarak kaçtı.

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        Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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        Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Düzgüner'e ilk müdahalede bulunarak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Düzgüner'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

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        Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan kazanın olduğu noktada, yolu aydınlatan lambaların yanmaması dikkat çekti.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        #istanbul fatih
        #trafik kazası
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