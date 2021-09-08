"BENİ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ!"

Carre Otis Sutton, eski patronu Gerald Marie'nın kilo verip daha başarılı bir kariyer oluşturmasına yardımcı olmak için kendisine küçük şişelerde uyuşturucu verdiğini ileri sürdü. Sutton, o dönemde Marie'nin "radarına girdiğini" ve o andan itibaren de tuzağa düşürülmüş olduğunu iddia etti. Carre Otis Sutton, Paris'e gittiği dönemlerde yeme-içme ve barınma gibi temel ihtiyaçları için Marie'ye bağımlı olduğunu sözlerine ekledi.