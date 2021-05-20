CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’nin Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde bulunan 34 mağazasının kiracılık hakkının devri yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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