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HaberlerMerak EdilenlerCarrefour'un 34 marketi Migros'a geçiyor
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Rekabet Kurulu'ndan 34 Carrefour mağazasının devri için izin

Rekabet Kurulu; Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde bulunan 34 mağazasının kiracılık hakkının Migros tarafından devralınmasına onay verdi

Carrefour'un 34 marketi Migros'a geçiyor
Reuters

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’nin Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde bulunan 34 mağazasının kiracılık hakkının devri yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

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