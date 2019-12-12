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CarrefourSA gelecek yıl 100 yeni market açacağını açıkladı. Carrefoursa Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran'nın açıklamasında yer alan bilgiye göre CarrefourSA mevcut durumda 52 ilde 630 market ve 5 ilde 12 Lezzet Arası restoranı ile faaliyet gösteriyor.

CarrefourSA'da başlatılan dönüşüm programının sonuçlarını almakta olduklarını belirten Oran, "Operasyonel sonuçlarımız iyileşti. Teknosa'da da benzer bir dönüşüm programını yıl ortasında başlattık ve yine olumlu çıktıları almaya başladık. Bu da, bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi.

Oran, "2019 hem küresel ekonomideki sorunlar hem de Türkiye'nin kendi özelinde ve yakın coğrafyasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle tüm sektörler için zor bir yıl oldu. Son 2-3 aydır bir hareketlenme var. Faizler ve kur istikrarı gibi ekonomik göstergelerin iyileşme gösterdiği bir süreçte son çeyreğe iyi başladık. 2020 yılının hem Türkiye ekonomisi hem de Teknosa için çok daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.