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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CarrefourSA’ya MAPIC Awards’tan ödül - İş-Yaşam Haberleri

        CarrefourSA’ya MAPIC Awards’tan ödül

        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, "Greenwise Energy Usage Transition and Reduction for CarrefourSA" projesi ile uluslararası arenada başarıya imza attı. MAPIC Awards 2024'te "En İyi Perakende İnovasyonu & Yapay Zekâ Projesi" ödülünü kazanan CarrefourSA, Türkiye'de bu kategoride ödül alan ilk ve tek organize gıda perakende markası oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:42
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        CarrefourSA'ya MAPIC Awards'tan ödül
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        Uluslararası perakende ve ticaret sektörünün prestijli ödülleri arasında yer alan MAPIC Awards, her yıl sektördeki yenilikçi ve etkili projeleri ödüllendiriyor. Bu yıl, 150’den fazla projenin yarıştığı ödül programı, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ odaklı girişimlerin gelecekteki etkisini vurguladı. Türkiye organize gıda perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA ise yenilikçi enerji yönetim sistemiyle bu ödüle layık görüldü.

        ENERJİ TASARRUFU VE KARBON AYAK İZİNDE DEV ADIM

        CarrefourSA, Florawise iş birliğiyle hayata geçirdiği “Greenwise Energy Usage Transition and Reduction for CarrefourSA” projesiyle, enerji tüketimini optimize etmek ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla otonom yapay zekâ (AI) teknolojilerini kullanan yenilikçi bir çözüm sunuyor. Mağazalarında enerji tüketim modellerini analiz eden sistem ile dış çevresel koşullar ve iç değişikliklere göre HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme), soğutma ve aydınlatma sistemlerini gerçek zamanlı olarak optimize ederek yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan CarrefourSA, proje kapsamında 29.000 ton karbon salınımını engellemeyi başardı.

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