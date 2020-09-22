Çarşaflı soyguncuya 7,5 yıl hapis

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AA

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nedim Varlı ve avukatı ile kuyumcu dükkanının sahibi Mesut Yıldırım katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler ve dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda sanığın suçunun sabit olduğunu kaydetti.

Sanığın "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kuyumcu Mesut Yıldırım ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, Varlı'nın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Varlı da önceki beyanlarını tekrarlayarak, "Adaletinize güveniyorum. Ben büyük bir hata yaptım. Çok pişmanım. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Kentte, siyah çarşaf giyen Nedim Varlı, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına girip yanındaki silahı doğrultarak vitrindeki altınları istemiş ve ikili arasında yaşanan arbede sonrası polislerce gözaltına alınıp tutuklanmıştı.