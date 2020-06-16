AA

Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitimi programı teorik ve pratik olarak uygulanıyor.

Program kapsamında bekçilere, "durdurma ve kimlik sorma", "yakalama ve muhafaza altına alma", "zor kullanma", "silah kullanma", "suça el koyma", "disiplin mevzuatı", "örnek olayların incelenmesi", "insan hakları", "davranış ilkeleri", "etkili iletişim" ve "iletişim teknikleri" gibi konularda bilgiler aktarılıyor.

Toplam 21 saatlik eğitimlerden, 81 ildeki 28 bin 265 çarşı ve mahalle bekçisi faydalanıyor. Eğitimlerin yaklaşık 3 aylık periyotlarla yenileneceği belirtiliyor.

- AA bekçilerin eğitim faaliyetini görüntüledi

İlk bölümü teorik konulardan oluşan program kapsamında Ankara ve İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerince düzenlenen eğitimler, AA kameraları tarafından kaydedildi.

Faaliyette, uzman personelden ders konuları halkında detaylı ve uygulamalı bilgiler alan bekçi adaylarının, koronavirüs tedbirleri kapsamında salon ve dersliklerde sosyal mesafe kurularına uyarak eğitimleri takip ettikleri görüldü.