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        Haberler Spor Basketbol Casademont Zaragoza: 106 - Bursaspor İnfo Yatırım: 84 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Casademont Zaragoza: 106 - Bursaspor İnfo Yatırım: 84 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, İspanya deplasmanında Casademont Zaragoza'ya 106-84 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 23:25 Güncelleme: 09.10.2024 - 23:25
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        Bursaspor, mağlubiyetle başladı!
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        Bursaspor İnfo Yatırım, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'ya 106-84 mağlup oldu.

        Salon: Pabellon Principe Felipe

        Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Emmouil Tsolakos (Yunanistan)

        Casademont Zaragoza: Slaughter 9, Haynes 18, Bango 11, Yusta 8, Mensia 15, Dubljevic 18, Gonzalez 7, Langarita 2, Rodriguez 9, Spissu, Sulejmanovic 9

        Bursaspor İnfo Yatırım: Brown 13, Grantham 16, Sarper David Mutaf 14, Gavrilovic 5, Pipes 3, Ömer Utku Al, Berkay Candan 5, Michineau 22, Sharma 6, Nusret Yıldırım

        1. Periyot: 26-25

        Devre: 52-38

        3. Periyot: 80-57

        4. Periyot: 106-84

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