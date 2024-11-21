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        Haberler Spor Basketbol Casademont Zaragoza: 69 - Fenerbahçe Opet: 80 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Casademont Zaragoza: 69 - Fenerbahçe Opet: 80 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini deplasmanda 80-69 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 00:14 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:14
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        Fenerbahçe Opet liderliğini sürdürdü!
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        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 80-69 mağlup etti.

        Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla gruptaki beşinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başararak liderliğini sürdürdü. İspanyol ekibi ise 2. yenilgisini aldı.

        Salon: Pabellon Principe Felipe

        Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Petr Hrusa (Çekya), Tom De Lange (Belçika)

        Casademont Zaragoza: Nystrom 13, Ortiz 6, Czukor 2, Atkinson 4, Gatling, Pueyo 15, Hermosa 12, Mawuli 12, Mistinova 5, Brcaninovic, Flores

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Williams 4, Meesseman 12, Allemand 10, Charles 15, Atkins 16, Olcay Çakır 3, Alperi Onar 5, Milic 2, Badiane 6

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        1. Periyot: 11-26

        Devre: 22-36

        3. Periyot: 47-59

        4. Periyot: 69-80

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