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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Casper Hojer, Fenerbahçe maçı öncesi rahatsızlandı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Casper Hojer, Fenerbahçe maçı öncesi rahatsızlandı

        Çaykur Rizesporlu oyuncu Casper Hojer'in, Fenerbahçe maçı öncesi rahatsızlandığı için maça çıkamayacağı duyuruldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 25.08.2024 - 22:12
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        Fenerbahçe maçı öncesi rahatsızlandı
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        Trendyol Süper Ligin 3. Hafta maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi yeşil-mavili ekibin başarılı futbolcusu Casper Hojer’in rahatsızlandığını duyurdu. Hojer, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin başlaması üzerine acil tedavi altına alındı ve maç kadrosundan çıkartıldı.

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