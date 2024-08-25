Casper Hojer, Fenerbahçe maçı öncesi rahatsızlandı
Çaykur Rizesporlu oyuncu Casper Hojer'in, Fenerbahçe maçı öncesi rahatsızlandığı için maça çıkamayacağı duyuruldu.
Giriş: 25.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 25.08.2024 - 22:12
Trendyol Süper Ligin 3. Hafta maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi yeşil-mavili ekibin başarılı futbolcusu Casper Hojer’in rahatsızlandığını duyurdu. Hojer, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin başlaması üzerine acil tedavi altına alındı ve maç kadrosundan çıkartıldı.
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