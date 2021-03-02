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Castro'nun torununun Mercedes otomobiliyle hız yaptığı görüntüler eleştirilerin hedefinde

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun torunu Sandro Castro, 1990 yılından beri en büyük ekonomik krizin yaşandığı ülkesinde, Mercedes otomobilini kullanırken sarf ettiği cümlelerin yer aldığı videonun internete sızması sonrası "ikiyüzlülükle" suçlanıyor.

Castro'nun torununun Mercedes otomobiliyle hız yaptığı görüntüler eleştirilerin hedefinde
HABERTURK.COM / Ajanslar

Bir gece kulübü sahibi olan Sandro Castro'nun, ıssız bir Küba otoyolunda bir Mercedes kullanmakla övündüğü bir video internete yansırken, videoda alaycı bir şekilde "Biliyorsunuz biz basit insanlarız ama ara sıra evdeki küçük oyuncaklarımızı dışarı çıkarmamız lazım" ifadelerini kullanıyor.

Video, Sandro Casto'nun bir kız arkadaşı tarafından çekilirken, arkadaşından hız göstergesini çekmesini istiyor ve böylece aracın saatte yaklaşık 145 kilometre hıza ulaştığı anlaşılıyor. Ülkede kötü yol koşullarından dolayı otoyollarda hız sınırı saatte 100 kilometre.

Facebook grubu 'Patria o Muerte' (Vatan ya da Ölüm),20'li yaşlardaki Castro'nun nasıl para kazandığına dair soruşturma başlatılmasını, yasadışı faaliyetlerde bulunuyorsa hapse atılması çağrısında bulundu.

Castro'nun ailesinden başka isimler de benzer olaylarla gündeme gelmişti. Bir diğer torun Tony Castro, 2 yıl önce, Instagram hesabında BMW'si, lüks restoranlarda yediği yemekler ve yat seyahatlerinden fotoğraflar paylaştığı için bunların çok daha azıyla yaşamak durumunda olan Küba halkının tepkisini çekmişti.

1 Mart itibarıyla Küba'da 50 bin 590 koronavirüs vakası var, toplamda 324 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

1990 yılında Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle sübvansiyonlar ortadan kalkmış ve Küba büyük bir ekonomik kriz yaşamıştı. Kovid-19 salgını sonrası Küba tekrar büyük bir krizin içinde. Ülkenin en büyük gelir kalemlerinden birinin turizm oluşu ancak salgın nedeniyle turizmin dünya çapında durması nedeniyle ülke zor zamanlar geçiriyor. GSYİH yüzde 11 küçüldü.

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