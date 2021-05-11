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Castrol Ford Team Türkiye, Bulgaristan Rallisi için hazırlıklarını tamamladı

Castrol Ford Team Türkiye, 2015 yılında Avrupa Ralli Kupası’nı Türkiye'ye kazandıran şampiyon pilot Murat Bostancı’nın ardından bu kez 1999 doğumlu büyük gelecek vadeden genç pilot Ali Türkkan ile aynı başarıyı tekrarlamak istiyor

Castrol Ford Team Türkiye, Bulgaristan Rallisi için hazırlıklarını tamamladı
AA

Türkiye’ye Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, 14-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve Avrupa Ralli Kupası’na (ERT) puan verecek Bulgaristan Rallisi için hazırlıklarını tamamladı

Ford Otosan açıklamasına göre, sezona 2021 ERT ve Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı Eskişehir Rallisi ile başlayan Castrol Ford Team Türkiye, 14-16 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’ın Varna şehrinde gerçekleştirilecek ve Avrupa Ralli Kupası’na puan verecek Bulgaristan Rallisi’nde puan peşinde koşacak.

2021 ralli sezonunda ralli dünyasının "UEFA Kupası" olarak nitelendirilen Avrupa Ralli Kupası finaline katılmayı hedefleyen Castrol Ford Team Türkiye, bu hedef doğrultusunda Bulgaristan Rallisi’nde kazanacağı puanlarla Avrupa Ralli Kupası yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

- Genç pilot Ali Türkkan'a bu ralliye özel olarak Onur Vatansever eşlik edecek

Avrupa Ralli Kupası’nın Türkiye ayağı Eskişehir Rallisi’nde güçlü rakiplerini geride bırakarak iki çeker (ERT2) ve gençler (ERT Junior) kategorilerinde birinciliğe ulaşan ve final yolunda değerli puanlar kazanan genç pilot Ali Türkkan’a Bulgaristan’da daimi co-pilotu Onur Aslan yerine bu yarış özelinde Onur Vatansever eşlik edecek. 2015 yılında Bulgaristan Rallisi’nde yarışan Castrol Ford Team Türkiye pilotları Murat Bostancı - Onur Vatansever ikilisi Fiesta R5 otomobilleri ile bu ralliyi kazanmış ve Avrupa Ralli Kupası’nda liderliğe yerleşerek sezon sonunda da 2015 Avrupa Ralli Kupası’nı Türkiye’ye armağan etmişti.

Bu yarış özelindeki co-pilot değişikliği ile Castrol Ford Team Türkiye’nin hedefi, Ali Türkkan’ı Onur Vatansever’in hem Bulgaristan’daki deneyimi hem de yurt dışı tecrübelerinden faydalandırmak ve Avrupa Ralli Kupası finaline giden yolda puanlar kazanmasını sağlamak olacak.

Açıklamaya göre, Bulgaristan Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye’nin hedefi olan Avrupa Ralli Kupası yolunda birbirinden önemli puanlar almasına imkan sunarken, genç pilot Ali Türkkan’ın kariyeri ve Türk ralli camiası için de büyük önem taşıyor. Ali Türkkan -Onur Vatansever ikilisi Avrupa Ralli Kupası’na puan verecek olan Bulgaristan Ralli’sinde ERT2 ve ERT Junior kategorilerinde ilk beşe girmeyi başarabilirse Avrupa Ralli Kupası finaline gitmeyi büyük oranda garantilemiş olacaklar. Bu hedef gerçekleşirse, Türkiye’nin Avrupa Şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye bayrağımızı dalgalandırma gururunu bize tekrar yaşatma şansını yakalamış olacak.

Ralliseverlerin heyecanla beklediği ERT finali ise bu yıl 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek.

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