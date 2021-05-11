Castrol Ford Team Türkiye, Bulgaristan Rallisi'ne hazır

AA

Castrol Ford Team Türkiye'den yapılan açıklamada, Murat Bostancı’nın ardından Ali Türkkan'ın da Avrupa Ralli Kupası’nı kazanmayı hedeflediği belirtilerek, 1999 doğumlu genç pilotun Bulgaristan Rallisi'nde alacağı derece ve puanların büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Ralli dünyasının "UEFA Kupası" olarak nitelendirilen Avrupa Ralli Kupası finaline katılmak için mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, Varna kentindeki yarışta kazanacağı puanlarla Avrupa Ralli Kupası yolunda önemli avantaj elde edecek.

Ali Türkkan'a Bulgaristan ve yurt dışındaki deneyimi nedeniyle bu ralliye özel Onur Vatansever eşlik edecek.

Avrupa Ralli Kupası (ERT) finali ise bu yıl 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.