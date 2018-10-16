Hollanda basını Cocu’yu kıskaca aldı. AD Gazetesi’nde Cocu için, “Takımdaki gruplaşma bitti. Cocu Sivas maçıyla çıkış bekliyor. Takımdaki muhalefet eridi ve casus filmi sona erdi” yorumu yapıldı
1
1|8
Cocu sadece Türkiye’de değil memleketi Hollanda basınında da mercek altında. AD Gazetesi, göreve geldiği günden itibaren 47 yaşındaki çalıştırıcının izini sürüyor.
2
2|8
AD’de spor yazarı Maarteen Wijfels’in Cocu’nun F.Bahçe serüveni hakkındaki araştırmaları çerçevesinde hazırladığı şu makale yayımlandı: F.Bahçe başkanı, Cocu için kötü izleri sildi. Duygusal bir kültürün içinde çalışan Cocu, Sivasspor maçıyla çıkış yakalamanın peşinde.
3
3|8
‘B’ FİLMİ SENARYOSUNU HATIRLATTI
Cocu, PSV’deki ilk sezonunda da kötüydü. Ona sabredildi. İspanya’ya gitmesi gündemdeydi. F.Bahçe’deki serüveni kötü başladı ama bir temizlik yapıldı. Bilgi sızdıran antrenörler dağıtıldı.
4
4|8
Muhalif olanlar ve gruplaşan oyunculardan kurtuldular. Ortada bir bahane kalmadı ve casus filmi sona erdi. Bahsedilen detaylar kötü bir casusluk filminin senaryosu gibi.
5
5|8
Oyuncular antrenmanlarda bilerek tüketilmişti. Cocu için Beşiktaş maçına getirilen halı, ucuz; ‘B’ taklit filmlerinin senaryosuna benziyordu.
6
6|8
BAŞKAN YOLUNU TEMİZLEDİ
Özellikle çarpıcı olan Başkan Ali Koç’un tavrıdır. Antrenörünün arkasında durarak direniş yolunu seçti.
7
7|8
Ali Koç, F.Bahçe’nin toplam dönüşümünden geçtiği bir dönemde Cocu’ya daha fazla kredi verilmesi gerektiğini düşünüyor. F.Bahçe’yi mali, idari ve sportif olarak tamamen yeniden yapılandırmanın peşinde.
8
8|8
Başkan Koç, bunun zaman alacağını da söylemişti. Şimdi Başkan Koç tüm huzursuzlukları geride bıraktı ve Cocu’nun yolunu temizledi. (Akşam)
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.