Basın toplantısında, romantik komedi türündeki filmin çekim aşamasını ve hikayesini değerlendiren oyuncular filme ilgili duygularını ve düşüncelerini aktardı. Müge Boz, film çekimlerinin yoğun geçtiğini ama bir o kadar da zevkli olduğunu söyledi. Heyecanla ve severek oynadığım bir filmdi diyen Boz "Umarım heyecanımız izleyiciye de geçer." şeklinde konuştu ve filmin odak noktası olan ilk görüşte aşka inandığını vurguladı.
JESS MOLHO, OĞLU İLE İLK KEZ AYNI FİLMDE
Başrol oyuncularından Jess Molho ise "Hepimiz senaryoya ve işe çok inandık. Çok konsantre bir şekilde çektiğimiz bir filmdi. Galadaki heyecanımın kaçmaması adına filmi henüz seyretmedim." dedi. Molho, romantik, güzel ve tatlı bir aşk hikayesi içeren bir film olduğunu söyleyerek filmlerinin en özel yanının kardeş ülke Azerbaycan ile birlikte gerçekleştirmeleri olduğuna değindi.
Canlandırdığı karakterin obsesif yapıda biri olduğunu da ekleyen Jess Molho, bu karaktere zaman zaman benzediğini söyledi. Filmde canlandırdığı Aras karakterine en benzeyen yanının aşırı planlı olmasını vurgulayan Jess Molho, bu filmde oğlu Tibet ile ilk kez kamera karşısına geçtiğini de anlattı. Oğlunun filmde çocukluğunu canlandırdığını söyleyen Jess Molho, oğlu Tibet'in oyuncu olması fikrine yeşil ışık yaktı.
Nergis Kumbasar, Çat Kapı Aşk filmiyle ilgili "Şahane bir iş çıktı ortaya. Çekimler çok eğlenceliydi." dedi. Bakü'de galasını gerçekleştirdiklerinin haberini veren Kumbasar, izleyiciden gelen tepkilerin şahane olduğunu söyledi. Filmde saplantılı bir aşığı canlandıran Nergis Kumbasar, kızı Yasmin’in oyunculuk konusunda çok yetenekli olduğunu ancak, babası Mehmet Ali Erbil’den de kendisinden de asla destek istemediğini, kendi ayakları üzerinde durmayı tercih ettiğini vurguladı. Yasmin’in yurt dışında ve ülkemizde oyunculuk dersleri aldığını söyleyen Nergis Kumbasar, "Umarım bizim yaptığımız gibi Yasmin de kendi yolunda ilerler." dedi.
ERBİL'İN EN ÇOK İSTEDİĞİ ŞEY "EVİNE DÖNMEK"
Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili olarak da 'Çok şükür gayet iyi. Uzun bir yoğun bakım süreci geçirdiği için toparlanma aşaması zaman alacaktır.' dedi.
Hastanede yaşananlardan da kısaca bahseden Nergis Kumbasar, 'Mehmet Ali Erbil’in canı tantuni isteyince Yasmin hemen babasına tantuni getirtti.' diye konuştu. Son olarak Erbil’in en çok istediği şeyin ailesiyle beraber evinde zaman geçirmek olduğunu söyledi.
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