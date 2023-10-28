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        Haberler Gündem Çatalca'da dere kenarında kaybolan 7 yaşındaki otizmli mustafa aranıyor

        Çatalca'da dere kenarında kaybolan 7 yaşındaki otizmli mustafa aranıyor

        Çatalca'da, en son dere yatağı civarında görüldüğü öğrenilen 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, ekipler tarafından aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:55 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:55
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        Dere kenarında kayboldu! Aranıyor
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        Çatalca Kaleiçi Mahallesi'de yaşayan 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, akşam saatlerinde kayboldu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        EKİPLERİN ÇALIŞASI SÜRÜYOR

        Kaybolan Mustafa Cahit Tekin'in en son çevredeki dere yatağı civarında görülmesi üzerine saat 18.00 sıralarında bölgeye, itfaiye, sağlık, AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri (SAK) ile İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

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        #çatalca
        #haberler
        #Mustafa Cahit Tekin
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