Çatalca'da dere kenarında kaybolan 7 yaşındaki otizmli mustafa aranıyor
Çatalca'da, en son dere yatağı civarında görüldüğü öğrenilen 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, ekipler tarafından aranıyor
Çatalca Kaleiçi Mahallesi'de yaşayan 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, akşam saatlerinde kayboldu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
EKİPLERİN ÇALIŞASI SÜRÜYOR
Kaybolan Mustafa Cahit Tekin'in en son çevredeki dere yatağı civarında görülmesi üzerine saat 18.00 sıralarında bölgeye, itfaiye, sağlık, AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri (SAK) ile İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.