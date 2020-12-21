Çatalca'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav tarihi belli oldu

AA

Alınan bilgiye göre, Çatalca Yolu Caddesi İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 BJR 026 plakalı hafriyat kamyonun sürücüsü, trafiğin yavaşlaması üzerine durdu.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 DF 9457 plakalı otomobilin sürücüsü Nagehan Ö. duramayarak kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Nagehan Ö. yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.