DHA

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca Gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre Edirne istikameti yönündeki Yunus T.'nin kullandığı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. TIR, Salih Yenidede'nin kullandığı otomobilin üzerinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

TIR'ın altına kalan otomobilde bulunan 4 kişinin çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde otomobilde bulunan 3 kişi kurtarılırken, sürücü Salih Yenidede'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, TIR şoförü Yunus T. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından Salih Yenidede'nin cenazesi olaydan yaklaşık 2 saat sonra çıkarılarak morga kaldırıldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE YOL ULAŞIMA KAPANDI

TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Trafik Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolundan sağlanıyor. TIR'ın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.