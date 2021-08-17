Temeli atıldı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma törenine katıldı. Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Çatalhöyük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde hak ettiği yeri alan, Türkiye'nin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerinden biri olduğunu bildirdi.

Mehmet Nuri Ersoy, Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Çatalhöyük kazı alanındaki Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, merkezin Konya'nın turizmine değer katacağını söyledi.

Anadolu topraklarının, insan medeniyetinin filizlendiği, şekillendiği, yol ayrımlarında yönünü bulup yükseldiği coğrafya olduğunu dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, "Anadolu toprakları, en görkemli imparatorlukların, en zengin kültürlerin beşiği ve bekçisi olmuş, kat kat derinliklerinde emanetlerini muhafaza ederek onları asırların ötesine taşımıştır. Bu tarihi ve kültürel bağlamda Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde hak ettiği yeri almış olan, ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerinden bir tanesidir" diye konuştu. Çatalhöyük'ün 9 bin 400 yıl önce yaşamış insanların hayat anlayışlarını, sanatlarını, inançlarını, sosyal ve kültürel yapılarını anlatan, adeta günümüze ulaşmış güçlü bir ses, bir yankı olduğunu vurgulayan Ersoy, 21 metrelik yüksekliğe ulaşan bir höyükte 18 yapı katı bulunduğunu söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, evlerin biçimleri, içerdikleri yapı malzemeleri, duvar resimleri, rölyeflerin binlerce yıl öncesindeki yaşam hakkında ipuçları verdiğini belirterek, şunları kaydetti; "Çatalhöyük sayesinde biliyoruz ki; madenciliğin Anadolu'daki başlangıç tarihi Neolitik Dönem'e kadar inmektedir. O dönemin insanları toplayıcılık ve avcılığın yanı sıra çiftçilikle de uğraşmaktadır. Duvar resimlerinde kent planına yer veren ilk yerleşim merkezi olan Çatalhöyük bize günümüzdeki mülkiyet kavramının o dönemde başladığını göstermektedir ve pişmiş topraktan yapılmış damga mühürlerle bu gerçek belgelenmiştir. Çatalhöyük, keşfedildiğinde bir çığır açmıştır. Efes, Hattuşa, Zeugma, Truva, Arslantepe ve daha niceleri paha biçilmez birer ziynet misali Türkiye'nin dört bir yanına serpilmiş gibidir. İşte Göbeklitepe, insanlık tarihinin sıfır noktası olarak medeniyetimize dair bilgi ve anlayışımızda yeni bir dönem başlatmıştır. 12 bin yıl öncesi olarak tarihlenen o sıfır noktasını da yeni bulgularla birkaç bin yıl daha geriye çekeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor. Anadolu, insanlığa ve bilim çevrelerine daha nice heyecanlar ve şoklar yaşatacak. Bundan hiç şüphemiz yok."

Türkiye'nin sahip olduğu arkeolojik varlık seviyesinde hatta bu düzeye yakın başka bir ülke olmadığını vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, bu farkı tümüyle ortaya koymak, Türkiye'yi kültür ve turizm alanında yeni bir seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını belirtti. Ersoy, Türkiye'nin sahip olduklarıyla zihinlerde kalıcı olarak yerini alması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti;

"Birkaç haftalık tatilin güzel bir hatırası olarak değil, insanların heyecanla tecrübe ettikleri ve bu tecrübede edindikleri bilgileri, hissettikleri duyguları başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duyacakları bir deneyim yaşatmalıyız. Ören yerlerimizde ve müzelerimizde bilgiyi estetik ve zarafetle iç içe, teknolojiyi en doğru şekilde kullanarak ama daima doyurucu ve akılda kalıcı şekilde insanlara sunma gayretimizin arkasında bu amaç bulunmaktadır. Temelini atmakta olduğumuz bu proje de aynı amaca hizmet edecektir."

Mehmet Nuri Ersoy, 28 bin 500 metrekare özel proje alanı olarak inşa edilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin 4 bin metrekare inşaat alanına sahip bir çalışma olduğunu belirtti.

Ersoy, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin dünya mirası olan Çatalhöyük'ün bilinirliğine, temsil ettiği tarih, medeniyet ve kültür döneminin doğru öğrenilmesine katkı sunacağını vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın Türkiye'nin tarım ve sanayide önde gelen şehirlerinden biri olduğunu dile getirerek, Konya'yı turizm kenti yapmak için de çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Altay, Çatalhöyük'ün Milattan Önce 9000'e tarihlenebildiğini aktararak, "Çatalhöyük, hem dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri hem de insanlık tarihinin en eski yaşam alanı olarak öne çıkmaktadır. Dünyada tarımın yapılmaya başlandığı, ilk defa ateşin kullanıldığı, yerleşik hayatın ilk izlerinin görüldüğü bir yer olarak bilinen Çatalhöyük, yine yemek kültürünün ilk defa başladığı, vahşi hayvanlara karşı ortak savunmanın yapıldığı ilk bölge olarak da kabul ediliyor. Konya'mızın bugün şehircilikte öncü ve rol model olmasının tarımda üretimin merkezinde yer almasının temeli de Çatalhöyük'e dayanmaktadır. Ayrıca şehrimizin ve bölgemizin yemek kültürü de yine Çatalhöyük'ün tarihinde saklıdır" diye konuştu.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Kütür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ve protokol üyeleri katıldı. Konuşmaların ardından Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin temeli atıldı. Davetliler daha sonra kazı alanında incelemelerde bulundu.