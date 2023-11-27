1 Şurada Paylaş!









Sermaye Piyasası Kurulu Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzına onay verdi. Halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olan Çates Elektrik, hissesi 57,15 TL’den talep toplayacak. 'CATES' hisse sembolü ile işlem görecek Çates Elektrik talep toplama tarihleri ve katılım endeksine uygun olup olmadığı yatırımcılar tarafından araştırılamaya başlandı. Peki, "Çates Elektrik halka arz ne zaman? Çates Elektrik Üretim hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte Çates Elektrik halka arzı olası lot dağıtım sayıları...