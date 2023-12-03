Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektrik Üretim kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?

        Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektrik Üretim borsada ne zaman işlem görecek?

        Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz kapsamında 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında hisse başı 57,15 TL'den talep topladı. Belirtilen tarihler arasında talep girişinde bulunan yatırımcılar Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektrik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte Çates Elektrik halka arz sonuçları lot dağıtım sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 01:45 Güncelleme: 03.12.2023 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çates Elektrik Üretim halka arz sonuçları gündemi meşgul etmeye başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından Çates Elektirik Üretim halka arzının borsada işlem göreceği tarih ve lot dağıtım sayıları netlik kazanmış olacak. Peki, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte 'CATES' işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        2

        ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılırken Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapıldı. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmadı.

        3

        ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Çates Elektrik talep toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Çates Elektrik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

        4

        ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERDİ?

        Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Çates Elektrik lot dağıtım sayıları netlik kazanacak.

        5

        ÇATES ELEKTRİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak. 'CATES' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        6

        ÇATES ELEKTRİK OLASI LOT DAĞITIM TABLOSU

        1.8 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

        2.1 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

        2.5 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

        2.9 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot

        3.3 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot

        3.6 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

        4.1 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

        4.5 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

        4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

        7

        ÇATES ELEKTRİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Çates Elektrik Üretim A.Ş.’nin katılım endeksine uygundur.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu