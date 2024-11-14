Çatı katında alev kapanı!

Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Darıca ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye erleri, yaptıkları kontrollerde evde yanmış erkek cesedine rastladı.