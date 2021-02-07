Çatı katından düşen işçi kurtarılamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın çatı katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, dün 17.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi. Çatıda çalışan işçi Hasan Özpınar, yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
Ağır yaralanan Özpınar, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.
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