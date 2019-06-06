Kaldığı yazlığın banyosunda kilitli kalan yeğenine kapı anahtarı vermek için çatıya çıkan Okdemir, tuttuğu mermerin kopması sonucu beton zemine düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Başından ağır yaralanan Okdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
BAYRAM TATİLİ İÇİN GELMİŞ
Okdemir'in Manisa'nın Soma ilçesindeki Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı, bayram tatili nedeniyle ailesiyle birlikte Dikili'deki yazlığa geldiği öğrenildi.
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